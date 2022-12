Parlamento chumba novamente proposta de referendo à eutanásia do PSD

O Parlamento rejeitou de novo, esta terça-feira, a admissão do projeto de referendo da eutanásia do PSD.

Os social-democratas tinham pedido recurso à comissão de assuntos constitucionais do parecer negativo do Presidente da Assembleia, Augusto Santos Silva.

Esta tarde foi aprovado um segundo parecer elaborado pela socialista Isabel Moreira que também recusa a admissão do diploma.

A iniciativa da deputada do PS teve votos contra do PAN, do PSD, do PCP, e votos a favor do PS e da IL. Contou também com abstenção do Chega. O BE esteve ausente, não votou e o mesmo aconteceu ao Livre.