Eutanásia. Marcelo deve vetar ou enviar para o Tribunal Constitucional, diz Vaz Patto

Está agendada para esta sexta-feira a votação final global, no Plenário da Assembleia da República, da nova lei da eutanásia. O tema atravessou três legislaturas e já contou com dois vetos presidenciais.

À Renascença, Pedro Vaz Patto, presidente da Comissão Justiça e Paz, defende que esta é uma lei mais permissiva relativamente ao fim da vida e justifica, por isso, um envio por parte do Presidente da República para o Tribunal Constitucional.

“Penso que o mais importante da alteração desta nova versão do diploma, em relação à anterior, é que está agora claro que o campo de aplicação da eutanásia e do suicídio assistido não se limita às situações de doença terminal e de morte iminente”, aponta.

No entender do juiz desembargador, “esse campo de aplicação é alargado a situações de doença grave e incurável. Portanto, situações de doença que podem ser compatíveis com um período de vida bastante longo”. Além disso, sublinha que também “é afastada a noção de doença fatal, doença fatal no sentido de uma doença que conduziria necessariamente à morte”.

Sinaliza ainda que, em relação ao anterior texto, foi “dado já um salto no sentido daquilo a que normalmente se chama rampa deslizante, neste sentido, do alargamento progressivo do campo de aplicação da eutanásia”.

“Havendo aqui este salto qualitativo no sentido de uma maior permissividade e de um sistema mais radical, acho que se justifica uma nova fiscalização da constitucionalidade da lei, porque há aqui um obstáculo que é dificilmente ultrapassado, que é o do princípio claro da constituição da inviolabilidade da vida humana”, defende.