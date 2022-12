PSD acusa PS de criar caos no Serviço Nacional de Saúde

O PSD acusou esta quarta-feira a governação do PS dos últimos anos de ter provocado uma situação de caos no SNS e defendeu "uma nova estratégia" que articule o setor público com os setores privado e social.

Esta posição foi defendida pelo deputado Rui Cristina numa declaração política na Assembleia da República, em que assinalou as atuais notícias de "serviços de urgência a abarrotar, com doentes 11 e 14 horas à espera, muitos deles abandonados e amontoados em macas nos corredores, quando não no chão dos hospitais".

O deputado do PSD disse que "há cada vez mais hospitais do SNS, de norte a sul do país, que vivem situações caóticas, com profissionais exaustos, serviços em colapso e doentes desesperados", dando como exemplos "hospitais de Santa Maria, Faro, Penafiel, Évora, Amadora-Sintra, Almada, Setúbal, Barreiro-Montijo, Portimão, Loures, São Francisco Xavier, entre muitos outros".

"O PS falhou, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) precisa de cuidados urgentes, precisa de uma nova estratégia, e o PSD defende hoje – como defendia há 43 anos – um SNS que articule o setor público com os setores privado e social, recusando a estatização e colocando as pessoas em primeiro lugar", defendeu o social-democrata, considerando que "os portugueses com certeza saberão transformar o seu desespero na força de uma alternativa à atual má gestão socialista".

Em resposta a esta intervenção, o deputado do PS Luís Soares invocou "os anos de governação do PSD" entre 2011 e 2015, alegando que a gestão do SNS nesse período "ainda hoje tem consequências" e que o seu partido tem estado "precisamente a reconstruir a relação de confiança com os profissionais de saúde".

"Nos últimos sete anos fomos os responsáveis por recuperar todos os cortes que tinham sido feitos e apresentámos no ano de 2023 o maior orçamento para o SNS", apontou o socialista.

Rui Cristina, pelo contrário, sustentou que "o caos em que o SNS se encontra é o resultado de anos de más políticas públicas e é o resultado da falta investimento" do PS, com orçamentos do Estado "que nunca são executados" na totalidade para este setor.

"Este ano não foi exceção. Até outubro, tinham sido executados apenas 140 milhões de euros, apesar de estarem previstos 589 milhões de euros para este ano. Ou seja, nos primeiros dez meses deste ano de 2022, executaram apenas 23,8% do que prometeram. Perante isto, o que faz a maioria? O PS recusa-se a assumir o fracasso de sete anos de más decisões na área da saúde", criticou.