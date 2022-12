Eutanásia. PS rejeita referendo proposto pelo PSD

O PS rejeita a proposta de referendo à eutanásia proposta esta segunda-feira pelo PSD, anuncia o líder parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias.

O representante do PS considera que a proposta do PSD não passa de um "pequeno fogacho político na senda do seguidismo da agenda da extrema direita que não credibiliza a política e o maior partido da oposição".

Eurico Brilhante Dias considera que o líder social-democrata, Luís Montenegro, "vive condicionado pela extrema direita parlamentar, por isso mesmo, hoje resolveu mais uma vez alterar a posição do PSD numa atitude seguidista do partido de extrema direita [o Chega] que tem assento neste Parlamento”.

O PS recorda que uma proposta do Chega para realizar um referendo à eutanásia foi chumbada em julho, com votos da bancada socialista e de deputados do PSD.

Eurico Brilhante Dias considera que a nova proposta de consulta popular, avançada agora por Luís Montenegro, "é completamente a despropósito".



O líder parlamentar do PS considera que "o processo da morte medicamente assistida é um processo maduro" e, após o adiamento da votação em comissão por três vezes para "pequenos afinamentos", "vamos levar a votos um documento de consenso entre todos os proponentes".

Os socialistas apenas estão disponíveis para um referendo à regionalização. O Dr. Montenegro sabe que, se quiser, pode fazer um referendo em 2024, e esse referendo é à regionalização", disse Eurico Brilhante Dias.

"Os portugueses esperam que o PSD não tenha uma opinião à segunda, quarta e sexta e outra à terça, quinta e sábado. É de esperar que o maior partido da oposição contribua para uma discussão séria de temas tão importantes", sublinha.



[em atualização]