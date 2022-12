Eutanásia. Montenegro rejeita "argumentos pueris" do PS e diz que defende referendo há muito

O presidente do PSD, Luís Montenegro, afirmou hoje que defende um referendo sobre a eutanásia "há quase dez anos", antes de existir o partido Chega, e rejeitou o que classificou de "argumentos pueris" do PS. Depois de Luís Montenegro ter anunciado que o partido iria entregar no parlamento um projeto de resolução a propor um referendo sobre a despenalização da morte medicamente assistida, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, acusou o PSD de ser seguidista em relação à agenda da extrema-direita e considerou que o presidente do PSD desautorizou a sua própria bancada. "Já defendo o referendo sobre a eutanásia há quase dez anos. Nessa altura não havia Chega e alguns socialistas davam os seus primeiros passinhos na política pela mão de António José Seguro. Os franco-atiradores do PS e os seus argumentos pueris não estão a enobrecer a política", respondeu Montenegro, numa publicação na rede social Twitter. Eurico Brilhante Dias entrou para o Secretariado do PS em 2011, durante a liderança de António José Seguro, e chegou a ser porta-voz do partido. "Esta intervenção do presidente do PPD/PSD é uma autêntica desautorização do seu Grupo Parlamentar. O Grupo Parlamentar do PSD tem sido colaborante, atuante, trabalhando em comissão e no grupo de trabalho de forma muito positiva. Este assunto já foi adiado por três vezes e em nenhuma dessas vezes o Grupo Parlamentar do PSD suscitou sequer a questão do referendo", apontou esta segunda-feira Eurico Brilhante Dias. Para o líder parlamentar do PS, o país "está perante uma pirueta" da liderança do PSD para "andar atrás da agenda da extrema-direita".

O presidente do PSD justificou a proposta de referendo por considerar que "uma matéria controversa" como a eutanásia deveria ser decidida com base numa consulta popular a toda a população, e considerou que o tema não esteve no centro de debate em anteriores legislativas. "Não tenho dúvidas de que os portugueses não estão suficientemente esclarecidos e estou em crer que a democracia direta, a legitimidade direta de uma decisão que advém da consulta popular, poderá conduzir a uma decisão em que todos os portugueses se possam rever", disse. Montenegro disse ter a expectativa de que o projeto do PSD -- que já foi hoje entregue no parlamento -- possa ser votado "de imediato", na mesma semana em que também deverá ir a votação final o texto de substituição com base em iniciativas do PS, IL, BE e PAN para a despenalização da eutanásia. "Concorda que a morte medicamente assistida não seja punível quando praticada ou ajudada por profissionais de saúde por decisão da própria pessoa, maior, cuja vontade seja atual e reiterada, séria, livre e esclarecida, em situação de sofrimento de grande intensidade, com lesão definitiva de gravidade extrema ou doença grave e incurável?", é a questão proposta no projeto do PSD. Luís Montenegro anunciou que se manterá na bancada "a tradição" de dar liberdade de voto nos diplomas que pretendem despenalizar a eutanásia, mas haverá disciplina de voto quanto à "questão política" do referendo.