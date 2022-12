Chumbada proposta do Chega sobre comissão parlamentar à gestão da Covid

Com críticas de todos os partidos, o Chega apresentou a sexta proposta de comissão parlamentar de inquérito, desta vez para avaliar a gestão da pandemia.



O líder do partido, André Ventura, justificou a iniciativa com o exemplo europeu.

“As aquisições em matéria de bens e serviços, em matéria de vacinas levaram já as instituições europeias e a Procuradoria-Geral Europeia a lançar uma grande investigação sobre esta matéria”, disse Ventura, acrescentando, em particular, que “a Procuradoria-Geral Europeia está a investigar criminalmente a aquisição de vacinas no espaço europeu, incluindo em Portugal”.

“Cabe-nos a nós fazer parte desse trabalho”, sublinhou Ventura.

Apesar dos argumentos, a comissão de inquérito tem chumbo garantido, anunciou o deputado socialista André Batista, considerando que a comissão “apenas contribuirá para minar a credibilidade das instituições parlamentares”.

O PSD também assumiu que vai votar contra a ideia. Já a Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo diz que, apesar de “serem contra esta banalização das comissões de inquérito”, estão a favor desta em particular.

“É, de facto, fundamental avaliar e tornar público se a gestão do governo durante a pandemia foi tão fantástica como a propaganda do PS nos quer fazer crer”, disse o ainda líder do partido.

Na mesma linha, o Bloco de Esquerda também viabiliza a comissão, mas o líder parlamentar Pedro Filipe Soares não poupa nas críticas ao partido de André Ventura.

“Nós lembramo-nos dos almocinhos e dos jantares do partido Chega, sem máscara, sem distanciamento social, uma verdadeira festa Covid política do partido Chega. E é agora o mesmo partido que quer perguntar como é que foi a gestão Covid. Da parte do Chega, nós percebemos como é que foi, era para tudo e para todos, Covid a dar para todo o lado”, rematou.