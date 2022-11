Votação da lei da eutanásia na especialidade volta a ser adiada

A votação da lei da eutanásia voltou a ser adiada esta quarta-feira, pela terceira vez consecutiva.

Estava marcada para esta manhã a votação, na especialidade, do texto de substituição da lei sobre a morte medicamente assistida, na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Liberdades e Garantias, depois de ter sido adiada duas vezes durante o mês de outubro.

A votação do projeto, desta vez conjunto e assinado pelo Partido Socialista (PS), Iniciativa Liberal (IL), Pessoas Animais Natureza (PAN) e Bloco de Esquerda (BE), para despenalizar a morte medicamente assistida. Mas o Chega conseguiu voltar a adiar o assunto, com o apoio do PS e do PSD.