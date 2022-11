"Não é possível compreender o 25 de Abril sem compreender o 25 de Novembro", diz Marcelo

O Presidente da República defendeu hoje que não se pode esquecer o 25 de Novembro de 1975, porque é uma data complementar do 25 de Abril de 1974 e só é possível compreender as duas datas em conjunto.

O chefe de Estado falava numa na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, em Lisboa, numa cerimónia em que condecorou com a grã-cruz da Ordem da Liberdade, a título póstumo, o major-general Pires Veloso e atribuiu à Associação de Comandos o título de membro honorário da Ordem do Infante D. Henrique.

Numa curta intervenção, de seis minutos e meio, recém-chegado do Qatar, Marcelo Rebelo de Sousa justificou a realização desta cerimónia evocativa do 25 de Novembro: "Evocamos uma data muito relevante num processo que é verdadeiramente inseparável daquele outro que se viveu a partir do 25 de Abril de 1974".

"Não é possível compreender o 25 de Abril de 74 sem compreender o 25 de Novembro de 1975 e não é possível compreender o 25 de Novembro de 75 sem compreender o 25 de Abril 74. E é essa complementaridade que justifica por que é que não podemos esquecer o dia de hoje", afirmou.