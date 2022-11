Autoridade da Mobilidade e dos Transportes contrata mulher do secretário de Estado das Infraestruturas

A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) contratou Ana Cristina Chéu, mulher do secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Santos Mendes, noticia o Observador. A consultora jurídica iniciou funções a 1 de outubro deste ano, de modo a prestar apoio ao Conselho de Administração da AMT. A entidade reguladora pertence ao setor tutelado pelo ministério das Infraestruturas e Habitação. Segundo o Observador, o caso ganha contornos preocupantes quando, um mês e meio antes da contratação, Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação, delegou várias das suas competências legais ao secretário de Estado e marido de Ana Cristina Chéu, incluindo, precisamente, a pasta da AMT. No entanto, tanto o ministério como a entidade reguladora negam a possível existência de incompatibilidades. A nível legal, o ministério aponta que "não existe qualquer incompatibilidade à luz do regime jurídico do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, de acordo com a Lei n.º 52/2019, de 31 de julho." Do ponto de vista ético, a resposta do Governo sublinhou que, desde o início da atual legislatura, é Pedro Nuno Santos quem "mantém a tutela direta da CP – Comboios de Portugal, E.P.E., e da Infraestruturas de Portugal, S.A", exemplos maiores do setor regulado pela AMT.

Contudo, de acordo com o despacho 8871/2022, publicado a 20 de julho de 2022 em Diário da República, o ministro delegou no Secretário de Estado das Infraestruturas várias competências lhe estavam "legalmente atribuídas relativamente às entidades administrativas independentes com funções de regulação da atividade económica dos setores privado, público e cooperativo". A decisão visou as "áreas da aviação civil, das comunicações, dos transportes rodoviários e ferroviários", o que incluiu a passagem da pasta da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes a Hugo Mendes. Já a AMT realça ser uma entidade reguladora "independente" e que "não se encontra sujeita a superintendência ou tutela governamental". A contratação de Ana Chéu foi motivada por uma "reestruturação interna", nomeadamente nas áreas de gestão, direito e assessoria técnico-jurídica.