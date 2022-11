Montenegro afirma que eleitores não estão a perdoar a confiança depositada no PS

O presidente do PSD reagiu hoje "às queixinhas" do primeiro-ministro, afirmando que "quem não está a perdoar a confiança que deu ao Partido Socialista são os eleitores". .

Luís Montenegro, que falava no encerramento da VI Academia do Poder Local do PSD, na Foz do Arelho (Caldas da Rainha) reagia às declarações proferidas no sábado por António Costa de que os adversários políticos do PS não perdoam a maioria absoluta conquistada nas últimas legislativas e "tudo farão para comprometer essa estabilidade".

Aludindo às polémicas em torno de vários membros do Governo desde o início da legislatura, o líder do PSD questionou de que se queixa António Costa para concluir que "ele tem de se queixar é de si próprio (...) da sua incapacidade, da sua incompetência, da sua falta de liderança, quiçá do seu cansaço de ser primeiro-ministro".

"Mas se ele está cansado de ser primeiro-ministro, é um problema dele e de Portugal também", acrescentou, sublinhado que o PSD vai continuar "a denunciar os erros e as omissões" do executivo e a exigir a António Costa que diga se concorda ou não com as cerca de 200 propostas de alteração ao Orçamento do Estado apresentadas pelo seu partido. .

Após comentar as declarações, "em jeito meio queixinhas", de António Costa no sábado, Montenegro acusou o Governo de tratar mal as autarquias e de apresentar um Orçamento do Estado que é apenas "papel, "powerpoints" e execução zero", concluindo que o executivo de António Costa não honra a palavra dada.

"Este Governo e este primeiro-ministro têm uma característica: a palavra dada não é uma palavra honrada", acusou o líder social-democrata, insistindo que o executivo fez "um simulacro de descentralização, porque lá no íntimo não quer partilhar as competências com os municípios nem com as comunidades intermunicipais".

No discurso que marcou o encerramento da VI Academia do Poder local do PSD, Montenegro afirmou que o que aconteceu "com o acordo de descentralização" é o que vem acontecendo desde há sete anos com todos os Orçamentos do Estado", que não passam de "intenções que não são executadas".

"Porque carga de água vamos acreditar que desta vez é que vai ser [cumprido o orçamento], quando o Governo de António Costa é o mesmo, com ministros que são os mesmos, ou piores", questionou.

Perante uma plateia de mais de uma centena de autarcas sociais-democratas, Montenegro considerou ainda "imoral" que o Governo não respeite as autarquias locais "em coisas que são essenciais como [o pagamento] das despesas com a pandemia".