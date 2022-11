PCP acusa PSD, IL e Chega de "objetivos e propósitos antidemocráticos"

O líder comunista garante que o problema do país não está na Constituição, mas sim no seu cumprimento e entende mesmo que os sucessivos casos mediáticos têm como objetivo atingir o regime democrático e a própria Constituição.

Paulo Raimundo diz que o PS fez mal em abrir a porta a nova revisão constitucional. “Fez mal o PS em ser interveniente e dar espaço e oportunidade para que objetivos e propósitos reacionários e antidemocráticos bem patentes nos projetos de PSD, Chega e IL tenham campo para medrar. Faz mal o PS quando estende a mão ao PSD para com ele concertar alterações que fragilizam e atacam direitos fundamentais", disse Raimundo

“Para nós é claro, investigue-se o que há para investigar, apure-se o que há para apurar, responsabilize-se quem for de responsabilizar e ponto final. Há quem queira alimentar estes casos porque vê nisso, mais do que práticas condenáveis, uma forma de atingir o regime democrático e a própria Constituição", sublinha.

"O problema da Constituição não está no seu conteúdo, o problema está na não aplicação integral na vida de todos os dias, não é um texto que está desadequado da realidade, é a realidade vivida que foi sendo afastada do texto constitucional, para prejuízo da generalidade da população”, adianta.

O recém-empossado comunista deixa críticas ao Orçamento do Estado que aprofunda o empobrecimento da maioria da população, continua a degradação do SNS e aposta na redução da dívida e do défice. O PCP quer a fixação de preços de bens essenciais e dos combustíveis e o IVA da eletricidade nos 6 %.

“Da nossa parte defendemos e propomos mais uma vez a fixação de preços, bens e serviços essenciais onde se englobam os alimentos, os combustíveis, a eletricidade e o gás com o controlo de preços do cabaz alimentar"", defendeu