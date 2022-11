Carlos Costa. "Telefonema do primeiro-ministro foi muito curto e muito agreste"

Um dia depois do lançamento do livro “O Governador(...)

"O relacionamento entre as autoridades de supervisão europeias e o sistema bancário naturalmente ficou condicionado por esta ideia", disse, acrescentando que a missiva "causou surpresa [entre as autoridades europeias] e surpresa é um termo diplomático para algo de mais importante".

Questionado sobre a carta de António Costa enviada para Jean-Claude Juncker, na altura presidente da Comissão Europeia, e para Mario Draghi, então presidente do Banco Central Europeu (BCE), em dezembro de 2015, Carlos Costa afirmou: "Seria bom que tivéssemos falado, que tivéssemos ponderado os termos da carta, sei que a carta fazia parte de uma outra luta política sobre a saída "limpa" ou não [do programa de ajuda externa]".

Carlos Costa reiterou que António Costa o contactou através de um telefonema, após uma reunião que o antigo governador teve com Isabel dos Santos, com o sócio da empresária angolana Fernando Teles e com o diretor do departamento de supervisão Carlos Albuquerque.

Quando questionado sobre as declarações de alguns dos responsáveis dos bancos portugueses esta semana de que não tencionam ler o livro "O Governador", que resulta de um conjunto de entrevistas do jornalista do Observador Luís Rosa a Carlos Costa, e que tem provocado polémica, o antigo governador foi perentório: "Eu julgo que seria muito interessante que os banqueiros lessem o capítulo relativo à entrada da "troika" e ao programa de estabilização do sistema financeiro. O Banco de Portugal evitou uma nacionalização do sistema bancário se tivéssemos seguido o modelo que estava a ser preconizado", afirmou.

"Tenho a certeza de que os banqueiros deviam ler pelo menos esse capítulo para perceberem que estiveram à beira do precipício", acrescentou.

Carlos Costa disse ainda "ter pena" pela ausência de figuras socialistas com as quais contava na apresentação do livro "O Governador" -- no qual estiveram nomes da direita como Cavaco Silva e Ramalho Eanes, o antigo primeiro-ministro Passos Coelho e vários seus ex-ministros, assim como o presidente do PSD, Luís Montenegro, entre outros --, considerando que "desequilibrou" a audiência.

António Costa anunciou que irá processar o antigo governador, a quem acusou de ter escrito um livro com mentiras e deturpações a seu respeito e de ter montado uma operação política de ataque ao seu caráter, depois de este ter reafirmado que houve "tentativa de intromissão do poder político junto do Banco de Portugal".