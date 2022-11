António Costa. "É preciso acabar com os professores com a "casa às costas"

O secretário-geral do PS, António Costa, defendeu este sábado que é preciso acabar com a situação dos professores com a "casa às costas" e mostrou-se confiante num acordo com os sindicatos do setor.

"Esperamos chegar a acordo com os sindicatos para que seja possível acabar, de uma vez por todas, com dos professores com a "casa às costas" e que possam, assim que sejam contratados, vincular-se na escola onde estão e só saírem de lá se um dia o desejarem", disse.

António Costa falava na Covilhã, no XX Congresso Federativo do PS Castelo Branco, numa intervenção que foi acompanhada via "online" nos congressos federativos socialistas de outras regiões, que também estão a decorrer este sábado.