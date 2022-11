Primeiro-ministro acusa Carlos Costa de montar "operação política de ataque" ao seu “caráter"

O primeiro-ministro, António Costa, acusou esta quarta-feira o ex-governador do Banco de Portugal Carlos Costa de "montar uma operação política de ataque" ao seu caráter, à sua honra e à sua honorabilidade.

Para António Costa, Carlos Costa escreveu um livro que mais não é do que “um conjunto de mentiras, de meias-verdades e deturpações”.

António Costa falava aos jornalistas depois ter participado numa sessão na Fundação José Saramago, em Lisboa, que assinalou o centenário do nascimento do escritor, tendo sido questionado sobre as acusações que Carlos Costa reiterou, na terça-feira, durante a apresentação do livro sobre a sua passagem pelo Banco de Portugal.

“É mesmo o pior dia para falar de um livro que, cada página que se vai conhecendo, se percebe que é um conjunto de mentiras, de meias-verdades e deturpações”, começou por dizer.

“O Dr. Carlos Costa entendeu que devia montar uma operação política de ataque ao meu caráter, de ofensa à minha honra e da minha honorabilidade. Está no seu direito, mas eu também estou no direito de defender o que cada pessoa tem de mais importante que é o seu bom nome”, afirmou, António Costa.

O chefe do executivo lembrou ainda que está “há anos na vida publica”, o suficiente “para não admitir a quem quer que seja, lá por ter sido governador do Banco de Portugal ou o que quer que seja, minta a meu respeito sobre os meus atos e as minhas intenções”, acrescentando que "a história esclarecerá tudo e, felizmente, há muitas pessoas que conhecem a história”, rematou.