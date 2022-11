Polémica Costa vs. Costa. Centeno critica "hábito de reescrever história com dados censurados"

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, criticou esta quarta-feira o que diz ser o hábito de reescrever a história com dados censurados, numa altura em que as declarações do seu antecessor no supervisor têm provocado polémica.

Mário Centeno falava na conferência “Banca do Futuro”, em Lisboa, organizada pelo "Jornal de Negócios", em que elogiou a evolução do sistema financeiro nos últimos anos.

Sem referir nomes, o governador do Banco de Portugal (BdP) afirmou: “Só há uma dimensão em que mantemos o velho hábito: o hábito de reescrever a história com os dados censurados e, na verdade, vos digo que parece que gostamos muito disso”.

O ex-ministro das Finanças é um dos visados do livro "O Governador", publicado pela Dom Quixote, que resulta de um conjunto de entrevistas do jornalista do Observador Luís Rosa a Carlos Costa, que liderou o Banco de Portugal entre 2010 e 2020, e tem provocado polémica.