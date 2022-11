Caso BIC. César acusa Carlos Costa de "despeito a mais" e rejeita "pressão ilegítima" do Primeiro-ministro

Carlos César não poupa nas palavras e acusa o ex-governador do Bando de Portugal (BdP) de "despeito a mais e sentido de Estado a menos " no caso que opõe Carlos Costa ao primeiro-ministro, na sequência de uma alegada pressão de António Costa para beneficiar a antiga administradora do banco BIC, Isabel dos Santos.

Numa publicação na rede social Facebook, o presidente do PS vem defender o primeiro-ministro, mas não desmente que António Costa tenha alertado o então governador sobre as desvantagens da saída da filha do antigo presidente de Angola José Eduardo dos Santos da administração do banco.

César considera que se "compreende o cuidado que devia ser usado, face à definição de prioridades, naquele momento, no âmbito da melhor solução dos dossiers bancários que, simultaneamente, estavam a conhecer um desfecho e que podiam ser prejudicados por qualquer precipitação".

Ora, o presidente do PS não desmente que o contacto de António Costa a Carlos Costa tenha existido, mas enquadra-o numa possibilidade que teve um contexto e uma razão de ser, recusando qulaquer "pressão ilegítima".

"A sugestão de tais cuidados, se ocorreu, não seria, como é óbvio, nunca considerada como uma intromissão ou uma pressão ilegítima, mas, quando muito, a comunicação de uma perspetiva do governo nos assuntos em causa".

No texto, César atira ainda aos partidos da oposição, tendo sobretudo o PSD na mira. "Ao contrário do que insinuam ou explicitamente mencionaram os protagonistas da agenda política em curso da oposição, a independência de uma instituição como o Banco de Portugal não é salvaguardada e muito menos consolidada através da exclusão do diálogo e de uma interlocução com outros órgãos e instâncias, designadamente com o Governo".

É, sobretudo, recusado por César qualquer benefício de Antóno Costa a Isabel dos Santos, até tendo em conta decisões anteriores do próprio primeiro-ministro.

"Ao contrário do que esses sectores insinuam, não há, nem houve, como todas as pessoas de bem reconhecerão, qualquer espécie de cumplicidade ou sequer permissividade do Primeiro-Ministro ou do PS face à então acionista do BIC. António Costa quis proteger Isabel dos Santos? Mas não foi o Governo de António Costa que aprovou um Decreto-lei que permitiu ao BPI libertar-se de Isabel dos Santos?! Foi!", conclui César.

César aproveita ainda para acusar que "pressões políticas então faladas e, pelos vistos, bem-sucedidas, foram as que levaram Carlos Costa a impedir a nomeação do Professor Mário Centeno para Diretor do Gabinete de Estudos do Banco de Portugal".

No texto César refere que a relação entre o agora ex-governador do BdP e o primeiro-ministro devia ser pautada pelo recato. "Em Portugal, como em qualquer outro país com um ordenamento semelhante de separação de poderes, qualquer das partes, envolvidas agora neste litígio, podiam, e, sobretudo, deviam, trocar informações e opiniões, especialmente com a reserva adequada".

O facto de existir essa troca de informações entre as duas instituições é visto, de resto, como natural. "A independência e o relacionamento entre essas instituições em nada me parece beliscada por isso. Pelo contrário, o sentido da divulgação do seu detalhe, usado por Carlos Costa, é que me parece desrespeitoso e não contribuir para a verdade e a contextualidade histórica dos assuntos em causa".

Isto resulta, conclui César, na "ideia de que há despeito a mais e sentido de Estado a menos por parte do antigo governador que, como se sabe, saiu do cargo sem grandes elogios".

Do Banif ao BES. A colagem de Carlos Costa ao cavaquismo e ao passismo

Após as declarações de Luís Marques Mendes desta terça-feira na apresentação do livro do jornalista Luís Rosa, em que o ex-presidente do PSD e atual conselheiro de Estado apela a uma investigação do Ministério Público à forma como foi vendido o Banif, Carlos César atira a Passos Coelho.

"E, sobre o BANIF, o que se sabe é que Portugal tinha assumido o compromisso de descontinuar a atividade do banco no continente até maio de 2015, permitindo a União Europeia que se mantivesse em atividade nas Regiões Autónomas e nas comunidades portuguesas no exterior. Como é sabido, esse compromisso não foi honrado pelo Governo de Passos Coelho e pelo Governador Carlos Costa!", acusa César.

O presidente do PS lembra "os lesados do BANIF - nos Açores, na Madeira e na diáspora – sabem bem quanto lhes custou esse incumprimento" e faz questão de acrescentar que "nem é preciso lembrar o caso do BES…".

O texto de César tem por título "O TESTAMENTO DO DESPEITO", onde o presidente socialista confessa que ainda não teve "ainda a oportunidade" de ler o livro do jornalista Luís Rosa, que relata as memórias do ex-governador. "Mas, evidentemente, fá-lo-ei", promete.

Pelo que já ouviu dizer sobre a obra "O governador", César afirma que "o livro tem muitos poucos factos e muitas mais insinuações sobre o carácter dos políticos com quem conflituava e de quem não gosta".

César considera ainda "natural, que a apresentação do livro tenha reunido, para além dos seus amigos, toda a oposição político-partidária ao atual Governo, desde o “cavaquismo” ao “passismo”. Na realidade, o que os une não é o que deve ser feito, mas sim a aversão a quem está a fazer", conclui o dirigente socialista.