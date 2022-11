Luísa Salgueiro arguida na "Operação Teia". Situação será "esclarecida rapidamente"

"Esclarece-se ainda que Polícia Judiciária fez buscas à Câmara Municipal de Matosinhos no âmbito deste processo em maio de 2019 e que nessa altura, e apenas nessa altura, foi apreendido o telemóvel de Luísa Salgueiro e copiado o conteúdo do seu computador", pode também ler-se no texto.

O texto aponta para "a lei 5/2013, no seu artigo 43, nº 4, que cabe ao presidente da câmara nomear e exonerar os membros do seu gabinete de apoio".

O texto sublinha que "o único facto imputado à presidente da Câmara Municipal de Matosinhos no âmbito do processo 'Operação Teia' é o de ter escolhido a sua anterior chefe de gabinete por nomeação sem ter procedido à abertura de um concurso público".

O comunicado da autarquia liderada por Luísa Salgueiro, que também é presidente da ANMP, confirma que a autarca foi constituída arguida no caso "Operação Teia" , no dia 24 de outubro de 2022.

"Luísa Salgueiro acredita que toda esta questão será esclarecida rapidamente, não invalidando o dano moral e reputacional entretanto causado", pode ler-se num comunicado enviado pelo Gabinete de Apoio à Presidência da Câmara de Matosinhos, no distrito do Porto.

Na sexta-feira, a revista Sábado avançou que a presidente da Câmara de Matosinhos foi constituída arguida pelo Ministério Público (MP) no caso "Operação Teia", investigado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto por suspeitas de violação das regras da contratação pública, em dezenas de ajustes diretos.

De acordo com a Sábado, as suspeitas "prendem-se com a contratação de Marta Laranja Pontes" para chefe de gabinete da autarca socialista, que, segundo o MP, "teria ocorrido por influência pessoal dos principais arguidos do processo: Joaquim Couto e a sua então mulher, Manuela Couto, e do próprio Laranja Pontes, que já à altura era dado como próximo de Luísa Salgueiro".

Este sábado, o presidente do PSD/Matosinhos defendeu que Luísa Salgueiro deveria colocar o cargo de presidente da ANMP "à disposição".

"Luísa Salgueiro deve por o lugar enquanto presidente da ANMP à disposição pois é arguida neste processo e temos por analogia um secretário de Estado [Miguel Alves] que no mesmo processo pediu a demissão", disse, em declarações à Lusa, o presidente do PSD/Matosinhos, Bruno Pereira.