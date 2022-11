Governo sugere revisão constitucional que preveja quarentenas obrigatórias

O Governo enviou esta quarta-feira para a Assembleia da República uma carta, sugerindo uma revisão constitucional que inclua uma alínea que preveja casos obrigatórios de isolamento profilático.

Segundo uma nota do gabinete do primeiro-ministro, o Executivo pretende "tanto o isolamento como a quarentena devem ser entendidos como medidas restritivas ou de limitação da liberdade (e não medidas privativas da liberdade)", tal como é entendimento do Tribunal Constitucional, e passem a ser medidas “restritivas da liberdade”, como já existem, por exemplo, no que toca aos limites de velocidade nas estradas.

“Tendo sido iniciado um processo de revisão da Constituição, o primeiro-ministro entendeu solicitar à comissão técnica que ponderasse novamente a necessidade de introduzir uma norma constitucional que reforce a segurança jurídica do conjunto de previsões constantes do anteprojeto de Lei de Proteção em Emergência de Saúde Pública e, em face desta nova circunstância, propusesse o que lhe parecesse mais conveniente”, refere uma nota do gabinete de António Costa.