Marcelo "não pode deixar-se vulgarizar", avisa o socialista Porfírio Silva

Na resposta ao Chefe do Estado, Porfírio Silva defende que Marcelo “não pode deixar-se vulgarizar com certo tipo de intervenções e eu penso que um certo acumular faz correr esse risco. Eu gostaria que ele não corresse esse risco”.

É desta forma que o comentador do programa "Casa Comum", da Renascença , analisa as críticas dirigidas pelo Presidente da República à ministra da Coesão sobre os fundos europeus.

“O Presidente da República tem de garantir que, até ao último dia do seu mandato, as pessoas o veem com respeito, com consideração e com a atenção que o Presidente da República merece e que ele, Marcelo Rebelo de Sousa, merece”, acrescenta.

Por isso, Porfírio Silva pede cautelas a Marcelo nas suas intervenções, dado o “papel muito importante no equilíbrio institucional em Portugal e na garantia do pluralismo”.

O deputado do PS considera “grave” que o Presidente da República prolongue um "mito urbano" sobre o desperdício dos fundos comunitários.

“As pessoas acham sempre que quando chega o dinheiro tem de se começar a gastar logo.

Não. É preciso programar, fazer os projetos, fazer os concursos, executar. Há uma curva do desenvolvimento dos projetos e é isso que é grave. É que o Presidente da República prolongue o mito urbano que é uma falsidade”, conclui Porfírio Silva.