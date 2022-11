Moedas entra no debate sobre execução do PRR com conferência sobre fundos para habitação

Poucos dias depois da pressão do Presidente da República à ministra da Coesão sobre a execução do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), a Câmara de Lisboa entra diretamente no debate marcando uma conferência internacional sobre a execução dos fundos na área da habitação.



A autarquia, em conjunto com a Gebalis, a Associação Portuguesa de Habitação Municipal e a Housing Europe, organizam esta semana a conferência "Caminhos para cumprir o PRR na Habitação" que, segundo a nota de divulgação do evento, "debate soluções para a execução dos fundos de recuperação disponibilizados pela União Europeia".

O social-democrata Carlos Moedas entra assim num debate iniciado por Marcelo Rebelo de Sousa no sábado, em Viana do Castelo, onde tinha ao lado o líder do PSD, sendo que logo no domingo, Luís Montenegro, cavalgou as declarações do Presidente da República, avisando que vai "escrutinar e fiscalizar" a execução do programa.

Ora, é esse mesmo o caminho que toma a conferência internacional promovida pela autarquia, que, segundo a nota de imprensa, irá colocar "o foco sobre a necessidade de monitorização contínua dos Planos de Recuperação e Resiliência nacionais".

O evento dura dois dias, começa na quarta-feira no Fórum Lisboa, onde serão apresentados os Planos de Recuperação e Resiliência de diversos países no âmbito da habitação pública.