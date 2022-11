CDS avança com despedimento coletivo de sete trabalhadores

O CDS avançou recentemente com o despedimento de sete trabalhadores do partido, na sequência das dificuldades financeiras que os centristas atravessam depois de terem perdido nas últimas Legislativas a representação parlamentar.

Ao que a Renascença apurou, deste grupo de trabalhadores, cinco aceitaram os termos da desvinculação, mas os outros dois vão avançar com ações judiciais.

A redução das subvenções do Estado deixaram o partido liderado por Nuno Melo numa situação financeira muito difícil.

Um desses trabalhadores em declarações ao ECO, contou o porquê de não aceitar os termos do despedimento.

Segundo o mesmo jornal, António Miguel Lopes, um dos visados,queixa-se de que “tinha apenas uma ocupação efetiva do posto de trabalho” ou seja “não tinha funções atribuídas”.

António garante que não põe em causa a necessidade do partido em avançar com o despedimento coletivo, contudo, lamenta os “contornos pouco simpáticos e humanistas”.



"Não quero obviamente prejudicar o partido, mas obviamente que têm que me pagar o que está na lei. O despedimento é ilícito. No meu caso nem sequer me pagaram qualquer compensação, simplesmente disseram que estava despedido”, afirmou ao ECO.



Por fim, no mesmo jornal está descrito que em 2020, a outra funcionária que agira não chegou a acordo, Alexandra Uva, tinha avançado com um processo em tribunal contra o CDS-PP pela extinção do seu posto de trabalho.

A trabalhadora ganhou o processo e voltou a ser reintegrada. Também nessa altura, António Miguel Lopes foi um dos visados no despedimento coletivo, mas o partido acabou por não dar continuidade ao despedimento deste funcionário.