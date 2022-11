CES avisa que previsões económicas do Governo têm "elevados" riscos de não se concretizarem

Em nenhuma das 46 páginas do parecer do Conselho Económico e Social (CES) sobre a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2023, discutido e votado esta segunda-feira em plenário, se fala na fatalidade de um orçamento retificativo ou suplementar, mas o documento tem diversos alertas sobre a "incerteza" internacional que se vive e que coloca riscos "elevados" ao acerto das previsões económicas do Governo, provocando a eventual necessidade de ajustes.



No documento a que a Renascença teve acesso, lê-se que "as tendências que se verificam a nível da economia global e que se exprimem nas projeções das instituições internacionais relevantes, o cenário macroeconómico apresentado como enquadramento da proposta de orçamento corre sérios riscos de não se concretizar".

A proposta de OE é ainda considerada "tímida nas medidas de apoio aos efeitos económicos e sociais" da guerra na Ucrânia, "cautelosa em relação à evolução europeia na resposta à crise", mas, ainda assim o CES nota que a proposta do Governo tem "margem de manobra para fazer face às repercussões internas de um eventual agravamento da situação internacional".

Os alertas do CES prosseguem ao longo do documento, aconselhando que o Governo "deverá adotar uma postura flexível e dinâmica na execução orçamental, respondendo com prontidão às situações mais imprevistas, designadamente em termos de um reforço dos apoios às famílias e às empresas".

Em caso de recessão vão ser necessárias "novas medidas excecionais" para famílias e empresas

O CES conclui que há um "relativo otimismo" no cenário macroeconómico apresentado pelo Governo, que "poderá justificar-se", diz o parecer, "tendo em conta a evolução da economia portuguesa em 2022".

Ora, o parecer aponta, contudo, para "os riscos de não concretização" destas previsões, que são considerados "elevados e mostram tendência a aumentar ainda mais, tendo em conta a evolução mais recente da situação internacional e os seus impactos nos mercados da energia".

Na síntese do documento dos conselheiros lê-se que "o próprio governo tem consciência dos riscos associados ao cenário macroeconómico, não estando inteiramente confiante de que as projeções se venham a verificar, com as consequentes necessidades de proceder a ajustamentos".

E mais à frente no parecer volta a falar-se da necessidade de "novas medidas excecionais para apoiar famílias e empresas" se os efeitos da guerra na Ucrânia se agravarem. O documento fala da possibilidade de esse agravamento "levar à adoção de medidas mais restritivas, como a subida das taxas de juro, como instrumento de combate à inflação, favorecendo o desenvolvimento de condições para a recessão" e aí será preciso dar resposta às famílias e às empresas.