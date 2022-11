Crédito à habitação. Marcelo cauteloso quanto a diploma sobre renegociação

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mostra-se cauteloso quanto ao diploma do Governo que obrigará os bancos a renegociar créditos para clientes com uma taxa de esforço superior a 36%.

Um dia depois da aprovação da proposta de lei em Conselho de Ministros, Marcelo Rebelo de Sousa sublinha que ainda não viu o diploma.

"Sábado tem que se ver com muita atenção. Um diploma desses tem muitas consequências e muitas facetas. Portanto, não me vou pronunciar até ver a lei", disse o Presidente, em declarações à margem da Web Summit

A medida destina-se a clientes com créditos à habitação até 300 mil euros. O alargamento do prazo do crédito, a consolidação de créditos, um novo crédito e a redução da taxa de juro são algumas opções em cima da mesa para os clientes que reúnam as condições para acederem à medida.

De acordo com o diploma, há uma "condição clara": "não pode haver aumento da taxa de juro", realça o secretário de Estado do Tesouro, João Nuno Mendes, na conferência de imprensa realizada no final da reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira.