Ministro avança que 86% dos professores estão já vinculados

O ministro da Educação, João Costa, garantiu esta quarta-feira aos deputados que 86% dos professores estão já vinculados.

Questionado pelo PS, no Parlamento, no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado, João Costa atualizou o número: mais de 18 mil docentes com vínculo ao Estado desde 2015.

“Neste momento, já vemos mais de 18.100 professores vinculados desde 2015. A última atualização era de 14 mil professores. Isto leva-nos hoje a termos um quadro de uma profissão em que, ainda que queiramos continuar a combater a precariedade, temos cerca de 86% de vínculos permanentes e definitivos nesta área da educação na categoria dos professores”, afirmou João Costa, em dia de greve de professores.

Quadros de zona pedagógica mais pequenos



O ministro da Educação, que para a semana vai reunir-se com os sindicatos de professores, anunciou que uma das propostas em cima da mesa é redimensionar os quadros de zona pedagógica.