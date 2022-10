Nuno Melo recorda Adriano Moreira, "um homem completo em todas as dimensões"

Em declarações à comunicação social, Nuno Melo manifestou o seu pesar e lembrou Adriano Moreira, histórico do partido que morreu este domingo, como "um português no superlativo".

"O professor Adriano Moreira representou o melhor da nação em tempos diferentes, foi um homem completo em todas as dimensões e encarnou como poucos os valores da democracia cristã, essencial ao regime democrático e, naturalmente, fundamental no CDS", sublinhou o presidente do CDS.

Nuno Melo relembrou ainda "a última mensagem que dirigiu aos congressistas e militantes do CDS", em julho passado: "Fez questão de sublinhar a importância da democracia crista e de dizer ‘não desistam, acreditem sempre’. Quero que saibam que não desistimos, acreditaremos sempre e tentaremos estar à altura do exemplo do homem e do legado que foi o professor Adriano Moreira".

"Aliás, gostava de dizer, presidente, muito obrigado e até sempre. Com um profundo pesar, gostava de apresentar a toda a família do prof. Adriano Moreira, os meus sentimentos, em nome pessoal e do CDS".

"O legado do professor é o de um homem completo, multifacetado, profundamente inteligente, que dividiu o seu trajeto em múltiplas instituições e deixou marca em cada uma delas", acrescentou ainda o presidente do CDS.