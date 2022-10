Gasoduto. Jorge Moreira da Silva classifica acordo como "um embaraço"

O antigo ministro do Ambiente e Energia do PSD Jorge Moreira da Silva classificou como "um embaraço" o acordo alcançado esta quinta-feira entre os governos de Portugal, França e Espanha para acelerar as interconexões, criticando a parte relativa à eletricidade.

"Como não há memória apresenta-se como vitória histórica aquilo que é um embaraço", escreveu na rede social Twitter o ex-candidato à liderança do PSD em maio deste ano, e que desempenhou o cargo de ministro de Ambiente, Ordenamento do Território e Energia de Portugal entre julho de 2013 e novembro de 2015 nos executivos PSD/CDS-PP liderados por Pedro Passos Coelho.

Moreira da Silva apelou à comparação do comunicado conjunto divulgado com "os acordos de 2014 e 2015", nas áreas do gás e da eletricidade.

"No gás, a decisão de hoje, sendo positiva, limitou-se a trocar o projeto MidCat pelo projeto BarMar. Com esta troca não só vamos ter de começar do zero (perdendo tempo), como existe uma total omissão quanto ao seu modelo de financiamento (o MidCat pressupunha o financiamento da União Europeia)", realça.