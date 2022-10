Costa diz que demissão de Liz Truss não surpreende

"Não fico propriamente surpreendido", afirmou Costa, questionado sobre a renúncia de Truss, em declarações à entrada da reunião do Conselho Europeu.

O primeiro-ministro, António Costa, disse nesta terça-feira, em Bruxelas, não ter ficado surpreendido com a demissão da primeira-ministra britânica, Liz Truss.

Numa declaração à porta da residência oficial de Downing Street, em Londres, adiantou que um sucessor será encontrado até ao fim da próxima semana.

"Reconheço que, dada a situação, não posso cumprir o mandato para o qual fui eleita pelo Partido Conservador. Por conseguinte, falei com Sua Majestade o Rei para o notificar de que me demito como líder do Partido Conservador", disse.

A primeira-ministra sai ao fim de 45 dias, depois de forte contestação pela forma como conduziu a questão em torno do orçamento.