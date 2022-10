Líder do PSD lamenta que se esteja "já a falar" de encerramentos no SNS

O presidente do PSD, Luís Montenegro, lamentou esta quinta-feira que se esteja “já a falar de encerramento de serviços de urgência ou de especialidades” no SNS, “quase como o primeiro ato” do novo ministro da Saúde.

“Eu lamento muito que comecemos já a falar de encerramento de serviços de urgência ou de serviços de especialidade no nosso Serviço Nacional de Saúde”, afirmou o líder social-democrata aos jornalistas, em Estremoz, no distrito de Évora.

Durante uma visita a uma quinta produtora de vinhos localizada neste concelho alentejano, no âmbito do programa “Sentir Portugal” que está esta semana a realizar no distrito de Évora, Luís Montenegro foi questionado pelos jornalistas sobre este tema do fecho de maternidades.

De acordo com uma notícia avançada pelo "Expresso", o grupo de peritos encarregue de propor uma solução para as urgências de obstetrícia e blocos de partos nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) propôs ao Governo o fecho do atendimento SOS em dois hospitais da Grande Lisboa e dois na área geográfica da administração regional do Centro.

Numa entrevista à RTP3, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, garantiu hoje que o Governo não irá fechar nenhum serviço de obstetrícia e blocos de partos nos hospitais do SNS até ao final do ano, decisão que só será tomada no inicio de 2023.