Lei das incompatibilidades. PS diz que conflitos de interesses de governantes são “historietas histriónicas”

O presidente do PS, Carlos César, manifesta disponibilidade para revisitar e clarificar a lei das incompatibilidades conforme pedido pelo Presidente da República, considerando que não haver qualquer ilegalidade dos governantes que têm sido alvo de “historietas histriónicas”.

“Também dissemos ao senhor Presidente da República que, da nossa parte, existindo um consenso razoável sobre essa matéria, temos toda a disponibilidade para revisitar a legislação em vigor, para contribuir para uma maior clareza do normativo em causa e para limpar, se assim se pode dizer - usando a expressão de um parecer da Procuradoria-Geral da República e da própria nota do senhor Presidente da República - qualquer obscuridade existente nos dispositivos legais que enformam estas incompatibilidades”, garantiu Carlos César à saída da audiência em Belém.

Para o presidente do PS, “todas essas historietas histriónicas” de que têm sido alvo diferentes membros do Governo sobre alegadas incompatibilidades “fazem parte de um conjunto de afirmações e vocalidades que mais não visam do que essas se fazerem notadas por contraponto ao sucesso que representa este acordo com os parceiros sociais e à forma de acolhimento desta proposta de Orçamento do Estado”.