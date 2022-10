Crédito à habitação. Medina espera que os bancos aceitem renegociar: "Nem a banca tem interesse em incumprimentos, nem o Estado aceita"

Em entrevista ao programa Hora da Verdade especial, da Renascença e do jornal Público, no dia em que apresentou a proposta de Orçamento do Estado para 2023, Fernando Medina confirma contactos com o regulador e com os bancos sobre a obrigação das instituições aceitarem a revisão dos contratos e lembra que é do próprio interesse do setor que não existam incumprimentos.

Juros a níveis de 2008? "A nossa expetativa afasta-se bastante"

O ministro das Finanças não acredita que as taxas de juro dos créditos à habitação subam a níveis de 2008.

"A nossa expetativa afasta-se bastante daquilo que tivemos em 2008", respondeu Fernando Medina, em entrevista a uma edição especial do programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal "Público", no dia em que foi apresentada a proposta de Orçamento do Estado para 2023.

Medina pediu prudência ao Banco Central Europeu (BCE) nas decisões que venham a ser tomadas nesta matéria, tendo em conta o cenário de recessão na Europa.

"Os riscos que estão hoje a pender sobre as economias, nomeadamente no centro e no leste da Europa são de tal forma significativos, por causa da crise energética, que vai ser preciso uma visão prudente do BCE relativamente ao desenvolvimento e ao ritmo do desenvolvimento da política monetária", disse.

O ministro das Finanças revelou ainda nesta entrevista à Renascença e ao jornal "Público" o valor atribuído à direção executiva do SNS.

"Já definimos o valor. É de 10 milhões de euros", referiu.

O governante apontou também que existe uma claúsula de salvaguarda no acordo de rendimentos que permite ir revendo metas como os aumentos salariais.

"A cláusula foi pedida pela generalidade dos parceiros sociais e é uma cláusula de razoabilidade. Tudo deve ser avaliado em cada momento. Isto foi assinado pelas entidades patronais, tem um enorme significado", indicou.

Nesta entrevista, Fernando Medina admite que o Governo tem uma "folga orçamental" para adotar medidas caso o cenário económico se torne mais adverso, mas "espera que não o tenhamos de o fazer".

[Notícia atualizada às 20h45]