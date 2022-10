Concertação Social chega a acordo. Costa apresenta este domingo

O Governo e os parceiros sociais chegaram a um acordo de médio prazo sobre rendimentos, salários e competitividade, que será apresentado no domingo pelo primeiro-ministro, disse à Lusa fonte do executivo.

O acordo alcançado este sábado será apresentado por António Costa no domingo, às 15h00, no Palácio Foz, em Lisboa, disse ainda a fonte do gabinete do primeiro-ministro, sem precisar pormenores sobre o documento.

No dia seguinte, segunda-feira, será apresentado o Orçamento do Estado para 2023.

A proposta do Governo aos parceiros apontava para um aumento do salário mínimo dos atuais 705 euros para 760 euros em janeiro de 2023.

O Governo propõe também aos parceiros sociais uma valorização dos salários em 5,1% no próximo ano e em 4,8% no seguinte.