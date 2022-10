PSD quer acesso a pareceres pedidos por ministra da Coesão Territorial

O PSD quer conhecer os pareceres que a ministra da Coesão Territorial pediu à Procuradoria-Geral da República e aos serviços da presidência do Conselho de Ministros, e que concluem não existir qualquer impedimento por parte das empresas do marido de Ana Abrunhosa em receberem fundos comunitários.

No dia em que a governante escreveu um artigo no jornal "Público", queixando-se de que está a ser alvo de um julgamento na praça pública, o grupo parlamentar do PSD entregou um requerimento no Parlamento, no qual se considera que, estando a tutela das entidades responsáveis pela gestão dos fundos comunitários, as Comissões de Coordenação e de Desenvolvimento Regional (CCDR), sob a alçada da ministra, coloca-se “a questão sobre se existe, ou não, impedimento” no âmbito do regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos.

“Sabe-se que a senhora ministra da Coesão Territorial teve dúvidas sobre esta questão e solicitou dois pareceres: um aos serviços da Presidência do Conselho de Ministros e outro ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR)”, acrescentam os social-democratas.

O grupo parlamentar do PSD considera, por isso, que Ana Abrunhosa deveria entregar os referidos pareceres na Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados.

“Não o tendo feito até ao momento, resta-nos utilizar esta via – a via do requerimento – para se poder ter acesso a esses pareceres”, justificam.

No debate com o primeiro-ministro no parlamento, na semana passada, questionado pelo partido Chega, António Costa defendeu que o parecer da Procuradoria-Geral da República é “inequívoco” quanto à ausência de qualquer conflito de interesses.