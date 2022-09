Montenegro pronto para assumir responsabilidades quando for preciso “encarreirar o Governo”

O presidente do PSD prometeu assumir a responsabilidade de “encarreirar o Governo” sempre que for necessário em nome do interesse nacional, frisando que, no caso do aeroporto, o executivo “nem a metodologia conseguiu fazer em sete anos”.

Na sua intervenção inicial no primeiro Conselho Nacional do PSD desde que assumiu a liderança, em julho, Luís Montenegro procurou apresentar o contraponto de um partido “unido, coeso, focado”, em contraste com “um Governo sem norte, à deriva, desorientado”.

“Quando for preciso encarreirar para fazer, estaremos cá, mas é para fazer bem, a bem de Portugal”, disse.

No final de um discurso de 45 minutos, aberto à comunicação social, Montenegro referiu-se ao acordo com o Governo quanto à metodologia para a futura solução aeroportuária para a região de Lisboa.

“Sempre que for necessário pormos o interesse do país à frente, nós não nos vamos eximir a essa responsabilidade de encarreirar os trabalhos do Governo e orientá-lo de maneira que não se precipite com decisões que não têm viabilidade, não têm sustentação, como a que foi publicada em Diário da República e revogada depois”, afirmou, numa referência do despacho do Ministério das Infraestruturas depois anulado pelo primeiro-ministro sobre o aeroporto.

O líder do PSD admitiu que possa haver quem desvalorize “tanto trabalho” para apenas se chegar a acordo sobre a metodologia.

“É verdade, porque o Governo nem a metodologia conseguiu fazer em sete anos. A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) que vai ser feita no próximo nunca foi feita”, frisou, salientando que esta direção manteve o compromisso que já tinha sido pedido pelo ex-líder Rui Rio ao Governo.

“Nós não adiámos decisão nenhuma um ano, nós demos ao país uma decisão que o país nunca tinha tido”, afirmou.

Perante os conselheiros nacionais, Luís Montenegro procurou fazer um balanço dos primeiros 88 dias da sua liderança, durante os quais diz já ter percorrido 40 mil quilómetros, e agradeceu o momento de “grande unidade e coesão interna” no PSD.