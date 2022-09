António Costa contra Costa Silva no caso da redução transversal do IRC

Em relação à polémica do IRC em que o ministro da Economia, Costa Silva, e o ministro das Finanças, Fernando Medina, exprimiram ideias diferentes em relação a uma baixa transversal deste imposto para as empresas, António Costa revelou esta quinta-feira no Parlamento de que lado está na discussão.

“Estou do lado dos portugueses. O meu lado é simples: está no programa do Governo o entendimento do Governo em matéria de política fiscal”, frisou Costa, questionado pelo líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, sobre de que posição defendia.

O documento que norteia a ação do governo defende a redução seletiva do IRC e não a redução transversal desse imposto.

Na quarta-feira, oGoverno vai propôs aos parceiros sociais uma redução seletiva do IRC para as empresas que promovam o aumento dos salários e invistam em investigação e desenvolvimento.

As medidas integram a proposta do Governo para um acordo de médio prazo de melhoria dos rendimentos, dos salários e da Competitividade.

Ainda assim, Costa disse concordar com Miranda Sarmento quanto à “excelência” do ministro, que o líder parlamentar dos sociais-democratas tinha elogiado.



"E verá que outros também são excelentes com a experiência”, ironizou o primeiro-ministro.

Ao longo da sessão Costa tem-se referido às obras sobre economia de MIranda Sarmento de forma jocosa. Referiu-se a uma delas como o “livrinho” para atacar as propostas do deputado para criar uma coleta mínima de IRC de 500 euros para pequenas empresas que ainda não pagam.

“São Pérolas”, definiu Costa.

O líder da bancada do PSD não se atemorizou e depois de Costa terminar a intervenção soltou:“Desautorizou o ministro”.