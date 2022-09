Ana Abrunhosa "não tem condições para continuar no cargo", defende João Paulo Batalha

O vice presidente da associação Frente Cívica defende que a ministra da Coesão Territorial "não tem condições para continuar no cargo", depois da empresa do marido da governante ter recebido fundos do PRR.

Em causa estão duas empresas detidas, em parte, pelo empresário António Aragão, que receberam várias centenas de milhares de euros em fundos comunitários.

Num dos dois projetos, a Thermavelt, empresa detida a 40% pelo mariodo da ministra, recebeu mais de um terço do apoio comunitário de mais de 303 mil euros.

Em reação ao caso, à Renascença, João Paulo Batalha diz que o caso trata-se de "um claro conflito de interesses".