PSD quer respostas do Governo sobre caso de maus-tratos a idosa de Boliqueime

O PSD quer saber o que está a fazer o Instituto de Segurança Social para apurar as responsabilidades do que aconteceu no lar da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime, no Algarve, onde uma idosa, que acabou por morrer, surge num vídeo, divulgado nas redes sociais, deitada na cama e coberta de formigas.

Numa pergunta dirigida ao Ministério de Ana Mendes Godinho, os deputados do PSD dizem que independentemente do processo que está já a decorrer no Ministério Público, querem saber quantas ações de fiscalização foram feitas neste lar nos últimos três anos.