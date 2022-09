Marcelo vê diretor executivo como “nova esperança” para o SNS

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, diz que a escolha de Fernando Araújo para diretor-executivo do SNS "é uma nova esperança", assinalando que o médico "tem provado bem" nos cargos que desempenhou.



"Eu diria que é uma nova oportunidade, é uma nova esperança que espero que não seja desperdiçada. A pessoa escolhida é uma pessoa que tem provado bem nos cargos que tem exercido, nomeadamente nos últimos cargos que tem exercido, não vejo razão para não provar bem neste cargo", disse o Presidente da República, em declarações aos jornalistas, em Lisboa.

Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que "juntando-se uma oportunidade que é nova e quem tem demonstrado competência, se não der certo é porque há fatores alheios a uma coisa e a outra que se verificarão".

"Espero que isso não aconteça e que desta vez haja com houve noutras ocasiões ao longo da história, mas hajs agora o salto correspondente aquilo que os portugueses esperam de mudança no SNS", rem atou o Chefe do Estado.