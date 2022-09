À terceira não foi de vez. Candidato do Chega chumbado para "vice" do Parlamento

O candidato do Chega a vice-presidente da Assembleia da República não conseguiu esta quinta-feira os votos necessários para ser eleito para o cargo.

O deputado Rui Paulo Sousa foi o terceiro nome apresentado pelo Chega para a vice-presidência do Parlamento e o terceiro a falhar a eleição, apesar desta vez contar com o apoio do PSD.

Rui Paulo Sousa recebeu 67 votos a favor e 137 votos em branco e foi chumbado para o cargo de "vice" da Assembleia da República.



