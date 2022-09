Crédito à habitação. PSD vai apresentar propostas para atenuar impacto dos juros

O líder social-democrata, Luís Montenegro, antecipou hoje que o PSD irá apresentar propostas para atenuar o impacto da subida das taxas de juro do crédito à habitação.

“Nós teremos também um contributo a dar nesse domínio", disse o presidente do PSD, indicando como possibilidades as moratórias, dedução do montante de juros em sede de IRS ou alguns benefícios fiscais associados aos créditos à habitação.

Luís Montenegro defendeu que “o Estado tem a responsabilidade de não deixar os jovens casais para trás e com uma dificuldade acrescida nas suas vidas, fruto da circunstância do aumento, agora também, rápido das taxas de juro”.

O presidente do PSD falava aos jornalistas em Tabuaço, no distrito de Viseu, no segundo dia do programa “Sentir Portugal”, após um almoço com empresários da área do turismo.

“Nós estamos a estudar respostas que no mercado da habitação devem ser integradas numa política global que favoreça o arrendamento, por um lado, e favoreça também a capacidade de as famílias poderem pagar hoje os acréscimos que os aumentos das taxas de juro vêm trazer aos créditos de habitação”, adiantou..