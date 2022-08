Leal da Costa teme que sucessor de Marta Temido tenha "as mãos atadas"

O antigo ministro da Saúde Fernando Leal da Costa teme que o sucessor de Marta Temido tenha "as mãos atadas", depois do primeiro-ministro garantir que só haverá mudança de política com a queda do Governo.

À Renascença, o ex governante de Passos Coelho diz-se "intranquilo", já que a substituição da ministra deve acabar por ser "mais do mesmo".

Para Leal da Costa, a demissão de Marta Temido "era inevitável" e a ministra devia ter aproveitado para sair depois das novas eleições.

"Devia ter saído a bem, numa altura em que estava em alta. Sendo certo que as circunstâncias seriam insuportáveis de resolver, não teria condições ao fim de algum tempo para continuar a exercer o cargo", considera.

O antigo ministro espera que o novo responsável pela Saúde no Governo crie outro tipo de incentivos para que os médicos fiquem no SNS.

"Pode passar por mecanismos que permitam facilidade na adaptação de horários. Há um conjunto de medidas que têm de ser tomadas e que tem de ser contracorrente ao que tem vindo a ser feito", analisa.