Demissão de Marta Temido. Marcelo defende SNS mais "independente"

Na Universidade de Verão do PSD, em Castelo de Vide, Marcelo Rebelo de Sousa disse aguardar que lhe chegue "a proposta de exoneração em termos formais" de Marta Temido como ministra da Saúde, assim como a da nomeação do seu substituto.

O Presidente da República voltou a sublinhar que há coisas a esclarecer ainda no diploma da reforma do Serviço Nacional de Saúde e não esconde a preferência.

"Eu vejo lá questões que espero vê-las mais claramente esclarecidas na sua regulamentação. Eu tenho uma preferência que não escondo há muito tempo sobre a forma de gestão do Serviço Nacional de Saúde - sempre no quadro público - mais autónoma e independente do Ministério da Saúde, uma vez que a forma de dependência direta clássica demonstrou limites na sua eficácia."

Numa nota publicada hoje no site oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa já tinha assumido que aguarda o pedido de exoneração da ministra da Saúde, Marta Temido, e a proposta de nomeação do seu substituto.

"O Presidente da República foi informado pelo Primeiro-Ministro, no início do dia de hoje, da intenção da Ministra da Saúde, Marta Temido, de cessar as suas funções, posição essa que aceitava", lê-se num texto colocado na página da Presidência na internet com o título "Nota sobre a intenção da Ministra da Saúde de cessar as suas funções".