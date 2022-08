Costa agradece a Marta Temido e diz que substituição não será rápida

O primeiro-ministro sublinha que a substituição de Marta Temido ainda vai demorar, porque tem que preparar o Conselho de Ministros extraordinário da próxima segunda-feira, onde serão aprovados apoios para as famílias enfrentarem a inflação, e depois vai realizar uma visita a Moçambique.

“Não estava a contar com esta mudança e tenho que pensar nisso devidamente. Hoje tenho preparar o Conselho de Ministros extraordinário da próxima semana”, declarou António Costa.

O chefe do Governo quer que seja ainda Marta Temido a apresentar a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, um dos pontos da reforma do SNS.

"Estava agendado para o próximo dia 15 [de setembro], no Conselho de Ministros, pode ser que consigamos ou não antecipá-lo, mas era muito importante que ainda fosse a atual ministra a apresentá-la ao Conselho de Ministros, de forma a que não tivéssemos mais atrasos na aprovação deste diploma que é uma peça-chave na reforma do Serviço Nacional de Saúde", declarou.

Questionado pelos jornalistas, António Costa afastou a possibilidade de uma remodelação profunda no executivo e avisa que no setor da Saúde as “políticas não vão mudar, são do Governo”.