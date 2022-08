PSD acusa Governo de "tiques de poder absoluto" e de falhar nos incêndios

"Sabemos que este é um tema delicado, mas o PSD está particularmente à vontade. O presidente do partido, no dia seguinte à sua tomada de posse, o seu primeiro ato foi visitar Pedrógão e falar sobre a época de fogos, justamente para prevenir o que poderia acontecer e que infelizmente está a acontecer", frisou o "vice" de Luís Montenegro.

"O PS que se desengane porque o PSD não vai nunca deixar de escrutinar a atividade do Governo. O Governo não vai ficar sem escrutínio nos seus tiques de poder absoluto", declarou o vice-presidente do PSD.

O dirigente social-democrata iniciou a sua declaração, esta quarta-feira, com uma reação à polémica em torno da contratação e posterior renúncia de Sérgio Figueiredo para consultor do Ministério das Finanças.

O Governo “não vai ficar sem escrutínio nos seus tiques de poder absoluto”, avisa o vice-presidente do PSD, Paulo Rangel, numa reação ao “caso” Sérgio Figueiredo.

O PSD critica "atitude pública do primeiro-ministro e do ministro da Administração Interna que, basicamente, sempre que são perguntados sobre esta matéria falam de fazer estudos ou então remetem para a ciência".

"O problema em Portugal não é a ciência nem os estudos, mas alguém tem de dizer ao ministro da Administração Interna que ele é uma autoridade político e não um divulgador de ciência", atira Paulo Rangel.

O Governo e o ministro José Luís Carneiro devem "assumir as suas responsabilidades", sublinha.

"Se o PS está no Governo desde 2016 e passou pelo transe histórico de 2017, como é possível dizer agora que as medidas para combate e prevenção de incêndios serão detalhadas depois de se fazer um estudo sobre o incêndio da Serra da Estrela. Parece até que não aconteceu nada nos últimos anos", afirma o vice-presidente do PSD.