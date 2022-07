Aeroporto de Lisboa. Mariana Vieira da Silva avisa PSD que dossiê se mantém com Pedro Nuno Santos

Luís Montenegro bem pode querer falar apenas com António Costa sobre o novo aeroporto de Lisboa, mas fica já avisado que o dossiê mantém-se entregue ao ministro das Infraestruturas.

Esta quinta-feira, o líder do PSD declarou que não reconhece “autoridade política” a Pedro Nuno Santos para intervir no diálogo sobre o aeroporto e que o interlocutor no Governo é o primeiro-ministro.

A ministra da Presidência foi abordada esta quinta-feira pelos jornalistas sobre as declarações do líder o PSD, na habitual conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, e esclareceu que na orgânica do Governo nada mudou.

Questionada se este dossiê em específico transitou das mãos de Pedro Nuno Santos para as do primeiro-ministro, Mariana Vieira da Silva fez questão de dizer que "não houve nenhuma alteração na orgânica do Governo".