BE propõe teto para aumentos das rendas em 2023 para proteger famílias da inflação

O BE apresentou esta quinta-feira uma “solução de emergência” para que os aumentos dos preços das rendas em 2023 tenham como teto a subida deste ano, impedindo assim que essa atualização reflita a elevada taxa de inflação em vigor.

Em conferência de imprensa na Assembleia da República, a deputada do BE Mariana Mortágua apresentou o projeto de lei do partido no qual é proposto um regime extraordinário de proteção da habitação face à inflação.

“O Bloco de Esquerda traz hoje uma solução de emergência para esse problema do aumento do custo das rendas e o que fazemos é limitar esse aumento”, explicou.

Segundo a deputada bloquista, “o aumento das rendas é feito automaticamente e anualmente pelos senhorios de acordo com um coeficiente, com um valor que é publicado pelo INE”, valor esse que é baseado na inflação excluindo habitação e que em junho deste ano já está fixada em 9%.