Inflação: Costa promete pacote de medidas em setembro para apoiar famílias e empresas

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quarta-feira um novo pacote de medidas de ajuda às famílias e empresas, que inclui a gratuitidade de creches já a partir de setembro.

No início do discurso do Estado da Nação, no Parlamento, o chefe de Governo falou em “tempos exigentes de governação” e fez referência aos tempos de pandemia e de guerra na Ucrânia. “Vivemos tempos exigentes de governação. Tempo em que temos de cuidar das exigências mundiais, mas também dos portugueses. Do estado de pandemia, passámos ao estado de guerra”, disse, lembrando o apoio humanitário, militar e financeiro à Ucrânia.

Reconhecendo as vicissitudes da guerra, que levaram a um “brutal aumento da inflação” e ao “aumento do custo das importações”, Costa destacou as respostas do Governo com o objetivo de auxiliar as famílias mais carenciadas: a redução de 3,7% do preço da eletricidade; a redução da carga fiscal sobre os combustíveis, que permitiu uma poupança de 16 euros num depósito de 50 litros de gasolina ou 14 euros num depósito de gasóleo; a redução o impacto da subida do preço do gás.

O primeiro-ministro anunciou então que o Governo irá lançar em setembro um novo pacote de medidas para apoiar famílias e empresas, adiantando que esta quarta-feira ficou fechado o acordo com a União de Misericórdias e a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade para a gratuitidade das creches.

Antes do seu discurso, logo após chegar ao plenário, António Costa levantou-se da bancada do Governo e dirigiu-se à do PSD para cumprimentar o agora ex-presidente social-democrata, Rui Rio.