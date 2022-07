"Demorou", mas Portugal enviou 315 toneladas de material militar para a Ucrânia

Portugal enviou 315 toneladas de material militar para a Ucrânia, que demoraram a chegar devido a necessidades de coordenação e para não gastar dinheiro dos contribuintes portugueses no transporte, afirma a ministra da Defesa.



Helena Carreiras, que foi ouvida esta quarta-feira na Assembleia da República, começou por detalhar o armamento que seguiu para Kiev, na sequência da invasão russa, a 24 de fevereiro.

“Portugal ofereceu à Ucrânia 14 veículos M133, demos 315 toneladas de material: equipamento de proteção, munições, armamento, material médico e sanitário, drones, material sempre solicitado pela Ucrânia”, referiu a ministra da Defesa.

Helena Carreiras esclareceu os deputados sobre a forma de envio deste material, que também teve em conta a necessidade de não onerar os contribuintes portugueses.

“O transporte foi organizado no quadro de coordenação internacional, entre parceiros e aliados e um grupo de coordenação de dadores, que ajuda os países a fazer envio, assim como coordena esse esforço. A minha decisão foi evidente, parece-vos que deveria ter onerado o contribuinte português com envio descoordenado das nossas dádivas à Ucrânia, ou como fizemos? Demorou, sim, mas lá chegou e já recebi uma carta do meu homólogo a agradecer muitíssimo a chegada do material”, salientou a ministra da Defesa.