Montenegro e a regionalização. "Não perdemos tempo a alimentar uma discussão estéril"

Numa breve conferência de imprensa, o presidente social-democrata esclareceu que a posição assumida no final do 40.º Congresso do partido “é não tomar nenhum impulso” em matéria de regionalização.

O novo líder do PSD adia a questão da regionalização para a próxima legislatura. Após uma audiência em Belém, esta terça-feira à tarde com o Presidente da República, Luís Montenegro considerou que o Governo não tem condições para avançar com a regionalização e insistiu na rejeição de um referendo em 2024.

“Não havendo condições para a haver um referendo, não vamos perder tempo a alimentar uma discussão estéril sobre nada”, disse o novo líder social-democrata, que insiste que essa discussão “não é oportuna a meio de um processo de descentralização”. que, em três anos, o Governo não foi capaz de concretizar.

“Não vou participar numa ação política desfocada daquilo que interessa às pessoas”, sublinhou Luís Montenegro que aponta “a prioridade no acesso a cuidados de saúde e um bom arranque do ano letivo” como exemplos do rumo que o partido pretende seguir, olhando “para as famílias, para as empresas e para o crescimento económico”.

Conversas com Costa sobre aeroporto? “Oportunamente e sem pressas”

Sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa, o líder do PSD garante que “oportunamente” e “sem pressas” irá abordar o tema com o primeiro-ministro.

“Mas há uma coisa que tem de ficar clara: a disponibilidade do PSD para dialogar com o PM não elimina a nossa crítica implacável à forma como o Governo tem gerido este dossier… Primeiro pela incompetência de não ter resolvido o problema nos últimos sete anos. Depois por ter desautorizado um ministro que violou os compromissos do Governo com o maior partido da oposição e até com o Presidente da República”, disse.

Noutro plano, Luís Montenegro confirmou a abstenção do PSD na moção de censura que o Chega vai apresentar esta quarta-feira, reservando a justificação dessa decisão para o debate no Parlamento.