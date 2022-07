Luís Montenegro diz que "não fez alteração nenhuma" na bancada parlamentar do PSD, depois de se saber que Paulo Mota Pinto vai abandonar a liderança do grupo de deputados.

O deputado Joaquim Miranda Sarmento é candidato a líder parlamentar do PSD, com o apoio do novo presidente social-democrata.

No entanto, Luís Montenegro recusou-se a comentar, à entrada para o Congresso do PSD, que se realiza este fim de semana, no Porto.



"O grupo parlamentar tem eleições marcadas e vamos aguardar que as candidaturas se apresentem", disse apenas.



O futuro líder do PSD afirmou que sente "uma alegria grande" por poder dar início a um novo ciclo na vida do PSD e dar a Portugal "a alternativa política que os portugueses tanto reclamam e tanto anseiam".