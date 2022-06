Pedro Nuno Santos não foi ao conselho de ministros, disse esta quinta-feira a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

O ministro das Infraestruturas faltou à reunião do Governo depois de ter sido desautorizado pelo primeiro-ministro António Costa, por causa da polémica em torno do novo aeroporto na região de Lisboa.

Questionada pelos jornalistas, a ministra Mariana Vieira da Silva disse que Pedro Nuno Santos foi substituído por um secretário de Estado e fala numa situação normal.

A ministra da presidência mantém que é fundamental um consenso duradouro com o PSD sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa.

Mariana Vieira da Silva não fez mais comentários em relação à polémica do novo aeroporto e remeteu para o comunicado divulgado esta quinta-feira de manhã pelo gabinete do primeiro-ministro.



O primeiro-ministro, António Costa, determinou esta quinta-feira a revogação do despacho ontem publicado pelo Ministério das Infraestruturas sobre o plano de ampliação do aeroporto de Lisboa.

Em comunicado, o gabinete do primeiro-ministro indicou esta manhã que "a solução tem de ser negociada e consensualizada com a oposição, em particular com o principal partido da oposição e, em circunstância alguma, sem a devida informação prévia ao senhor Presidente da República".